В Алматы загорелась автоцистерна с ГСМ

В Жетысуском районе Алматы загорелась автоцистерна с ГСМ, есть угроза взрыва, сообщили в городском ДЧС.

«4 мая в 20:10 силы и средства ДЧС города Алматы работают по повышенному рангу пожара по ул. Ангарская, 97А Жетысуского района. Происходит горение автоцистерны с ГСМ с угрозой распространения на рядом расположенные цистерны вагонного типа, резервуар», - говорится в сообщении.

Также есть угроза взрыва, отметили в ДЧС. На месте создан оперативный штаб, в тушении пожара задействованы 28 единиц техники и 80 человек личного состава департамента.

В 21:20 пожар локализован, но сейчас все действия пожарных направлены на снятие угрозы взрыва и недопущения воспламенения других резервуаров. Площадь возгорания уточняется.

Позднее в ДЧС сообщили, что пожар на площади 80 кв.м ликвидирован в 21:50. Загорелась автоцистерна, огонь перешел на две железнодорожные цистерны с ГСМ. Рядом располагались наземные резервуары.

«Принятыми мерами удалось предотвратить взрыв, отстоять от огня наземный резервуарный парк с ГСМ, состоящий из 10-ти резервуаров (150 тонн - 4 шт., 80 тонн - 5 шт., 50 тонн - 1 шт.), т.е. промышленную зону Жетысуского района», - отметили в ДЧС.

В новость в 23:11 добавлена информация о ликвидации пожара.