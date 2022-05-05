Ашимбаев возмутился ростом экономики только за счет высоких цен на нефть

Председатель сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты в четверг во время рассмотрения трехлетнего бюджета возмутился ростом экономики только за счет высоких цен на нефть. Он напомнил, что геополитическая напряженность будет сохраняться, и в этих условиях Казахстан должен искать внутренние ресурсы для обеспечения экономического роста, сообщает пресс-служба сената.

Ашимбаев обратил внимание на низкий уровень кредитования экономики страны: на уровне 25% от ВВП, тогда как в более или менее развивающихся странах этот показатель на уровне 60-70%, а в Сингапуре, Южной Корее и ряде европейских стран – 150%.

«Мы сжимаем все эти годы кредитование нашей экономики. На это работает и высокая процентная ставка порядка 14%. Мы понимаем, что это главный механизм для правительства для сдерживания инфляции. Но если внешние риски будут сохраняться, то мы с этой высокой процентной ставкой не сможем развивать экономику», - сказал спикер сената.

Он также обратил внимание, что последние годы Казахстан держит высокую базовую ставку, но одновременно с этим рассматривается вопрос субсидирования процентной ставки для бизнеса из республиканского бюджета. Ашимбаев подчеркнул, что «с одной стороны, банки не кредитуют экономику или кредитуют по высокой процентной ставке, с другой – мы через народные государственные деньги субсидируем процентную ставку для МСБ».

«Только по линии фонда “Даму” выделяем 170 млрд тенге выделяем в этом году. Таким образом, мы держим высокую процентную ставку, одновременно расходы из бюджета идут на уменьшение этой процентной ставки. Мы в каком-то замкнутом кругу оказываемся», - возмутился он.

Спикер сената считает, что «такая ситуация устраивает и госорганы и банки, потому что меньше рисков – меньше ответственности».

«И за счет сырьевых компаний, высоких цен на нефть и металл вроде бы какой-то уровень экономики мы обеспечиваем. Не пришло ли время сформировать видение по кредитованию экономики и доводить этот показатель до западных и азиатских стран?» - сказал он.

Ашимбаев предложил дополнительно рассмотреть этот вопрос на предстоящем в июне отчете правительства.

На заседании палаты министр национальной экономики Алибек Куантыров представил уточненный прогноз макроэкономических и бюджетных показателей на 2022 год «с учетом внешнеэкономической ситуации, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по развитию мировой экономики». По его словам, с начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны: темп роста ВВП по итогам января – февраля составил 3,5%. Средняя цена на нефть с начала года составила $98 за баррель, тогда как прогнозы МФО на 2022 год по цене на нефть варьируются от $74 до $105 за баррель. В этой связи среднегодовая цена нефти определена на уровне $90 за баррель, а прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн тенге выше одобренного прогноза.