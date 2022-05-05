Вышла книга «Архитектура Атырау»

Каталог «Архитектура Атырау» – первая книга, выпущенная издательством Urban Forum Press (Urban Forum Kazakhstan). Авторы издания провели архитектурное исследование и фотофиксацию архитектурных объектов, консультировались с краеведами, архитекторами и реставраторами.

Книга издана на казахском и русском языках. Тематически каталог поделен на пять глав, соответствующих историческим этапам становления архитектуры города: Дореволюционная застройка Гурьева (конец XIX в.); Архитектура советского неоклассицизма (1927-1960); Гурьевский жилой городок нефтяников (1943-1952); Архитектура советского модернизма (1975-1982); Современная архитектура Атырау (2000-2001). Над текстом работал исследователь архитектуры, автор проекта Fading TSE Темиртас Искаков, над фотографиями — Ирис Мамбур.

Материалы этой книги стали основой для приложения Atyrau Go.

Стоимость книги 15 500 тенге, приобрести ее можно здесь.

Издан каталог в рамках проекта Atyrau Youth Development Initiative при поддержке компании «Шеврон».