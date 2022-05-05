Токаев поручил усилить мониторинг состояния водных ресурсов Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. Как сообщает Акорда, на повестку было внесено три вопроса: развитие Алматинской агломерации, развитие водной отрасли и разработка «Новой экономической политики».

Президент отметил, что в центральноазиатском регионе вопрос обеспечения водными ресурсами всегда стоял очень остро, но сегодня ситуация стремительно усугубляется и становится глобальной проблемой.

«Исследование Института Земли Колумбийской климатической школы указывает на серьезные отрицательные сдвиги в структуре осадков в горах Тянь-Шаня. А это большая часть пресной воды для орошения и пастбищ. Круглогодичный снежный покров отступает в верхние части гор. Ученые ожидают еще более резкого отступления снеговой линии в ближайшие два десятилетия», – сказал Токаев.

Сокращение внешнего притока воды усугубляется проблемами неэффективного ее использования, добавил президент. Поэтому необходимо усилить государственный мониторинг состояния водных ресурсов.

«Функционирует всего 310 гидрологических постов для изучения водного режима водотоков и водоемов при необходимых 800. Отсутствует полноценный государственный водный кадастр. Это не позволяет вести мониторинг за количественным и качественным состоянием водных ресурсов и иметь достоверный баланс водообеспеченности отраслей экономики», – заявил глава государства.

Также Токаев подверг критике слабую межведомственную координацию в сфере водопользования, отметив, что водохозяйственная инфраструктура находится в ведении разных государственных органов, а это осложняет проведение эффективной политики в отношении водных ресурсов. А водный совет, который был создан при первом заместителе премьер-министра в 2015 году, «заседал всего один раз», тогда он «должен быть эффективным, он должен принимать решения, а не только быть совещательным органом для обмена мнениями».

«Фокусировка на вопросах текущего характера не позволяет принимать системные меры для нормализации ситуации в секторе. Отсюда и слабая переговорная позиция Казахстана по вододелению трансграничных рек. Без сильной внутренней водной политики невозможно выстроить эффективную водную дипломатию с соседними странами», - считает Токаев.