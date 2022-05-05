Референдум по внесению поправок в Конституцию пройдет 5 июня

«Сегодня мною подписан указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам. Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана», - сказал Токаев.

Он отметил, что во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере.

«После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в парламенте. В принципе, это легитимная практика. Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения», - сказал президент.

В опубликованном на Акорде указе главы государства говорится, что на республиканский референдум вынесут поправки в Конституцию со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан”, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».

Сегодня вечером глава государства подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», который парламент рассмотрел и принял за два дня. Документ унифицируют бюллетени, которые используются на выборах и референдуме. Голосующий ранее должен был в бюллетене на референдуме вычеркнуть тот вариант, за который он голосует, теперь избиратель будет отмечать любым символом тот вариант, который считает предпочтительным. Кроме того, вводится норма, предусматривающая возможность внести на референдум вопрос о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который прописан в Конституции. В действующей редакции статьи 3 закона не могут быть предметом референдума вопросы «изменения статуса Республики Казахстан как независимого государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, а также основополагающих принципов деятельности Республики, заложенных Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статуса».