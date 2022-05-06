Почти 11,7 млн казахстанцев имеют право участвовать в референдуме – ЦИК

Почти 11,7 млн казахстанцев имеют право участвовать в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию, сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров на заседании комиссии в пятницу.

«По состоянию на 1 апреля в реестр избирателей включено 11 млн 695 тыс. 439 граждан. То есть уже сегодня имеется основа для составления списков граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, в которые лишь необходимо внести точечные корректировки, связанные с динамикой миграции граждан за апрель – май и учетом поданных гражданами заявлений», - сказал Петров.

Он напомнил, что формирование списков избирателей – это постоянный и системный процесс, который идет независимо от избирательных или референдумных кампаний. Реестр избирателей составляется на основе данных, предоставляемых местными исполнительными органами на основе государственной базы данных «Физические лица». На МИО возложен процесс формирования списков, они же и несут ответственность за их качество, добавил Петров.

Что касается избирательных участков, то они будут организованы как по месту жительства граждан – таких большинство, так и по месту временного пребывания.