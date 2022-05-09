Несколько тысяч человек участвует в шествии ко Дню Победы в Алматы

В Алматы несколько тысяч человек принимают участие в акции «Батырларға тағзым» - шествии, приуроченном ко Дню Победы. Участники несут флаги Казахстана, а также портреты родных и близких, воевавших на фронтах Второй мировой войны.

Колонны стартовали от Парка культуры и отдыха и пришли к Парку имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где у вечного огня проходят основные памятные мероприятия.

В этом году ветеранские и общественные организации объявили о проведении вместо традиционного шествия «Бессмертный полк» акции «Батырларға тағзым». И призвали участников отказаться от использования флагов иностранных государств и различной символики, включая символы Z и V, которые Россия использует в ходе войны против Украине.