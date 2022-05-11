Дождь в Алматы будет идти в течение трех суток

Синоптики прогнозируют, что дождь в Алматы продолжит идти с перерывами еще трое суток. По данным ДЧС, за сегодня уже поступило более 20 сообщений о затоплениях дворов и подвалов многоэтажных домов.

«11 мая с 14:40 часов в городе Алматы начались сильные осадки. В целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 609 человек, 252 единицы спецтехики и 24 мотопомпы. Заготовлено 2050 мешков с песком», - сообщили в акимате.

По прогнозу РГП «Казгидромет», сегодня ночью также временами ожидается сильный дождь, выпадение осадков прогнозируется с перерывами в течение трех ближайших суток.

В ДЧС города сообщили, что после поступившего штормового предупреждения о сильных осадках приведены в готовность подрядные организации районных акиматов для своевременного привлечения их на ликвидацию затоплений, приготовлены инертные материалы, усилен контроль на наблюдательных постах.

«По состоянию на 15:00 по городу Алматы на линию “112” и службу спасения “109” поступило 2 сообщения о затоплениях дворов по пр.Райымбека, 234, двора и подвала ул. Айтиева, д. 8, д.6 в Алмалинском районе. На место направлены соответствующие службы. По состоянию на 16:00 на линию “112” поступило более 20 сообщений по затоплениям дворов, подвалов многоэтажных домов. В Жетысуском районе часто затапливаемые участки по ул.Жангельдина, Брюсова, Зубарева, Крылова находятся под контролем подрядных организаций, выложены мешкотары с инертными материалами», - проинформировали в ДЧС.