Власти КНДР впервые сообщили о коронавирусе в стране

Власти КНДР впервые заявили о случаях заражения COVID-19 в стране, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство Северной Кореи.

«Власти пришли к выводу, что образцы, взятые у пациентов с лихорадкой в ​​​​воскресенье в Пхеньяне, были идентичны “Омикрону”», - говорится в публикации.

Сколько именно людей заразились, не сообщается, однако по всей стране введен режим «максимальной чрезвычайной ситуации». Лидер КНДР Ким Чен Ын на специально созванном в четверг заседании политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР пообещал, что страна преодолеет «неожиданный кризис».

«Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и надежно закройте пути для распространения зловредного вируса. Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим», - цитирует его Русская служба ВВС.

Он также приказал усилить контроль на границах страны.

До этого момента власти КНДР утверждали, что в стране за счет полного закрытия границ за время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Пхеньян даже отказался от поставок вакцин в рамках международного механизма Covax, и препараты были распределены между другими странами.