Пострадали более 40 человек
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В Китае загорелся самолет с пассажирами
фото с сайта inform.kz

В четверг утром на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта «Цзянбэй» города Чунцин, что на юго-западе Китая, загорелся пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, сообщает «Казинформ» со ссылкой на сообщение аэропорта.

ЧП произошло в 08:09 по местному времени. Самолет со 113 пассажирами и 9 членами экипажа на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Все пассажиры и экипаж лайнера эвакуированы, но более 40 пассажиров с легкими травмами были доставлены в больницы города.

В настоящее время взлет и посадка самолетов в аэропорту вернулись к нормальному режиму. Причина аварии расследуется.

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