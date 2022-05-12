Инфляция в Казахстане в апреле ускорилась до 13,2%, сообщил глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства в четверг.

«Инфляция в Казахстане, в соответствии с нашим прогнозом, в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное», - сказал Пирматов.

По его словам, недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизировался, однако из-за резкого скачка недельных цен в марте и ажиотажного спроса на отдельные товары, цены в годовом выражении сохраняются на высоком уровне.

«Внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9% до 11,1%. Цены на платные услуги ускорились с 8,3% до 8,9%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг», - добавил глава Нацбанка.

Он отметил, что с учетом существующих проинфляционных рисков до конца года инфляция сохранится на повышенных уровнях. По словам главы Нацбанка, внешние и внутренние факторы инфляции оказывают все большее давление в сторону повышения. Инфляционное давление в мире усиливается из-за геополитической напряженности, мировые цены на продовольствие находятся на высоких значениях. На фоне продолжающегося роста стоимости сырья и материалов происходит повсеместное удорожание конечной продукции.