Это связано с повышением цен на все компоненты
  • 343
Инфляция в Казахстане в апреле ускорилась до 13,2%
Фото Жанары Каримовой

Инфляция в Казахстане в апреле ускорилась до 13,2%, сообщил глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства в четверг.

«Инфляция в Казахстане, в соответствии с нашим прогнозом, в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное», - сказал Пирматов.

По его словам, недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизировался, однако из-за резкого скачка недельных цен в марте и ажиотажного спроса на отдельные товары, цены в годовом выражении сохраняются на высоком уровне.

«Внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9% до 11,1%. Цены на платные услуги ускорились с 8,3% до 8,9%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг», - добавил глава Нацбанка.

Он отметил, что с учетом существующих проинфляционных рисков до конца года инфляция сохранится на повышенных уровнях. По словам главы Нацбанка, внешние и внутренние факторы инфляции оказывают все большее давление в сторону повышения. Инфляционное давление в мире усиливается из-за геополитической напряженности, мировые цены на продовольствие находятся на высоких значениях. На фоне продолжающегося роста стоимости сырья и материалов происходит повсеместное удорожание конечной продукции.

Свежее из этой рубрики
Правительство Казахстана будет обсуждать вопрос снижения пенсионного возраста некоторых категорий граждан
Новости
Финляндия заявила о намерении безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО
Новости
Количество авиарейсов между Казахстаном и Германией будет увеличиваться с мая – КГА
Просматриваемые
Новости
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может выйти в прокат в Казахстане с небольшой задержкой
Новости
Несколько тысяч человек участвует в шествии ко Дню Победы в Алматы
Новости
Жители нескольких ЖК в Алматы протестуют против уплотнительной застройки без соцобъектов
Новости
Правозащитники Казахстана выступили в защиту гражданки Украины, которой грозит депортация
Новости
Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте, высказавшемуся за переименование республики
Новости
«Белавиа» приостанавливает рейсы из Минска в Алматы