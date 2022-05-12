Количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией увеличится вдвое

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, говоря о сотрудничестве Казахстана и Турции в сфере авиации, отметил, что в настоящее время регулярные рейсы между странами выполняются с частотой 61 пассажирский рейс в неделю. Авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполняют 37 рейсов, турецкие Turkish Airlines и Pegasus – 24 рейса. В Стамбул, Анталию и обратно пассажиры могут летать из столицы Казахстана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Шымкента и Туркестана. Но с 13 мая количество рейсов будет увеличено на 63 в неделю, а количество еженедельных рейсов между странами вырастет до 124-х.

«Начиная с 13 мая, поэтапно увеличиваются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Turkish Airlines в Анталию и Бодрум. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска», - сказал Ускенбаев.

SCAT предложит 29 новых еженедельных рейсов в Анталию из казахстанской столицы (7 рейсов в неделю), Алматы (6 рейсов), Актобе, Атырау (по 3 рейса), Шымкент, Караганда, Уральск, Костанай (по 2 рейса в неделю) Актау и Усть-Каменогорск (по одному рейсу). Air Astana – 18 рейсов в неделю из столицы и Алматы в Анталию (по 7 рейсов) и Бодрум (по 2). Turkish Airlines будет осуществлять 16 рейсов в неделю в Анталию из столицы Казахстана (5 рейсов), Алматы (4 рейса) и Караганды (3 рейса), а также в Бодрум из казахстанской столицы и Алматы ( по 2 рейса).

Кроме этого, по словам Ускенбаева, в начале мая МИИР предложило организовать встречу авиационных властей двух стран для обсуждения дальнейшего увеличения количества рейсов и расширения географии полетов. Переговоры состоятся в июле в Стамбуле.

В КГА напомнили, что до пандемии между Казахстаном и Турцией выполнялось 65 авиарейсов в неделю.