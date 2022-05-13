Токаев вновь дал поручение по снижению инфляции

В Акорде под председательством главы государства состоялось совещание, на котором был рассмотрен отчет о деятельности Национального банка за 2021 год, сообщает пресс-служба президента. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики, мерах по сдерживанию инфляции и обеспечению финансовой стабильности, увеличении доходов бюджета, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда.

Как отмечалось на совещании, долларизация депозитов снизилась до 36%, доли рыночных инвесторов в ГЦБ выросли до 69,2%, объема безналичных операций населения – до 73,1 трлн тенге. Депозиты за 2021 год увеличились до 27,1 трлн тенге, в том числе в тенге – до 17,3 трлн тенге.

Глава государства отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1 %. Но при этом он обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2 %. Токаев указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов. Он поручил вернуть инфляцию в целевой коридор и обеспечить полноценную реализацию Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.

Также Токаев отдельно остановился на деятельности Национального фонда, отметив, что в условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации фонд в целом выполняет отведенную ему роль. Но необходимо эффективного использования средств Нацфонда.

«Трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге – в 2021 году. В этом году Правительство запросило еще 4,6 трлн тенге. Это очень большие средства. Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Следует постепенно сокращать трансферты», - заявил президент.

Заслушав отчет о переходе к сбалансированной аллокации на фоне роста рынка акций, который за последние три года обеспечил доход Нацфонда в размере $10,75 млрд, глава государства поручил правительству проработать возможности реализации крупных проектов за счет рыночных механизмов, ГЧП, заемных средств, перераспределения статей республиканского бюджета. В частности, он акцентировал внимание на укреплении транзитного потенциала страны, в том числе модернизации железнодорожного участка «Достык – Мойынты», а также ряда других межгосударственных коридоров.

В ходе совещания президент затронул и вопрос дефицита платежного баланса и отметил необходимость его поэтапного сокращения.

В целом Токаев одобрил годовой отчет, но подчеркнул, что «в текущей непростой ситуации в мире крайне важно обеспечить финансовую стабильность страны».

«Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо сфокусироваться на повышении эффективности денежно-кредитной политики и целенаправленно наращивать потенциал финансового сектора», – заключил президент.