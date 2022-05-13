Этот вариант коронавируса сейчас доминирует в мире
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В Казахстане обнаружен «Стелс-Омикрон»

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о том, что по результатам скрининга, проведенного в апреле и мае, в республике установлена циркуляция штамма «Стелс-Омикрон». При этом продолжается циркуляция варианта Delta и «Омикрона».

«По итогам проведенного ПЦР скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах выявлен BA.1 «Омикрон» штамм – 98,6 %, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 «Стелс-Омикрон» - 36,7%. Продолжается циркуляция B.1.617-like Delta штамма и составляет 1,4% от числа исследуемых проб», - говорится в сообщении Минздрава.
Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации Министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.

Вариант «​Стелс-Омикрон» сейчас доминирует во всем мире. Рабочая группа ВОЗ по эволюции вирусов считает, что этот новый подвид вызывает озабоченность. «Стелс-Омикрон» более заразный, чем другие подвиды омикрон-штамма, при этом он реже вызывает осложнения.

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