В Текели грязевая масса сошла на жилые дома

В городе Текели Алматинской области в воскресенье грязевая масса сошла на жилые дома. Об этом сообщил акимат города на странице в Instagram.

«15 мая в 12:00 часов поступило сообщение о том, что по улице Конаева в районе домов 350, 348 в результате переувлажнения почвы произошел сход грязевой массы на жилые дома», – сообщили в ведомстве.

На место прибыли личный состав пожарной части 15 Текели: 3 сотрудника и 1 ед. техники, ответственный РОЧС, работники «Казселезащиты», руководство ДЧС и местных исполнительных органов.

В ведомстве добавили, что, со слов владельцев дома, пропала без вести их 5-летняя дочь.

«Местными исполнительными органами создан штаб по ликвидации схода. Пострадавшие семьи будут эвакуированы в безопасное место», – также сообщили в акимате.

В 18:15 под завалами дома было обнаружено тело ребенка, сообщила вечером пресс-служба ДЧС Алматинской области.

/Новость обновлена в 19:23, добавлена информация о гибели ребенка/