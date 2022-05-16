Швеция заявила о намерении вступить в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в понедельник она отправится в парламент, чтобы заручиться поддержкой заявки по вступлению в НАТО, сообщает Reuters .

В воскресенье президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО. После этого правящие социал-демократы Швеции объявили об официальном изменении политики, которое позволит их стране подать заявку в течение нескольких дней.

«Сегодня Шведская социал-демократическая партия приняла историческое решение сказать “да” подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО, - написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Энн Линде. - Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью Швеции и Европы в целом».

На протяжении 200 лет Швеция принципиально не вступала в военные союзы.

Министр обороны страны Петер Хультквист предупредил, что Швеция окажется в опасной ситуации, если станет единственной страной на Балтике, не входящей в НАТО: «Мы бы остались позади».

Социал-демократы Швеции долгое время были против вступления страны в НАТО. От их позиции зависит все: при их поддержке решение вступать в альянс без труда наберет большинство в парламенте.