К концу 2022 года Германия намерена отказаться от российской нефти даже если Евросоюз не объявит эмбарго

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу 2022 года, даже если Евросоюз не согласует нефтяное эмбарго. Источники в правительстве страны рассказали об успешных переговорах с альтернативными поставщиками углеводородов, сообщает Bloomberg .

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца намерено продвигать свой национальный план как часть европейских санкций против России из-за ее военного вторжения в Украину, подчеркнули немецкие чиновники. Доля России в потреблении сырой нефти Германией уже снизилась до 12% с примерно 35% − на таком уровне оно находилось до начала войны.

При этом источники Bloomberg не стали уточнять, какие страны восполнят выпавшие объемы нефти. Однако в правительстве Германии уверены, что смогут решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Проблемы, которые необходимо решить, связаны с доставкой сырья на ключевой нефтеперерабатывающий завод в восточной Германии, который в значительной степени зависит от российской нефти, поставляемой через трубопровод «Дружба» управляемый ПАО «Роснефть». Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который обеспечивает топливом международный аэропорт Берлина, большинство заправочных станций в столице и прилегающей земле Бранденбург, должен будет осуществлять альтернативные поставки через немецкий балтийский порт Росток.

Власти Германии установили, что можно использовать старый трубопровод, соединяющий Росток и Шведт, но его относительно небольшой размер означает, что пока он может покрыть только около 60% от полной мощности НПЗ, пояснили немецкие чиновники. Власти страны работают над повышением давления в трубопроводе и модернизацией инфраструктуры, чтобы больше нефти могло поступать в Шведт. Также рассматривается вопрос о покрытии потребностей берлинского аэропорта в топливе за счет другого НПЗ, возможно, в Баварии.

Немецкая сторона считает, что у «Роснефти» мало стимулов для смены поставщика нефти для Шведта. В связи с этим Германия готовит законодательство, которое позволит отобрать у российской компании контроль над НПЗ уже 1 июня.