Минздрав не планирует возвращать масочный режим в Казахстане

В связи с появлением в Казахстане нового вариант коронавирусной инфекции «Стелс-Омикрон», Минздрав не планирует возвращать карантинные меры и масочный режим в стране. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявила глава ведомства Ажар Гиният.

«Данный вид коронавирусной инфекции (“Стелс-Омикрон” – В) протекает легче, чем “Дельта”. Но он опасен тем, что быстро распространяется, приводит к повторному заболеванию. Поэтому сегодня мы видим распространение по всей стране. (…) К каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания мы не ожидаем, что он приведет. Как вы видите, все карантинные меры сняты. Сейчас в основном идет профилактическая работа среди населения», - сказала Гиният.

Она также подчеркнула, что сегодня оснований для введения масочного режима по всей стране нет. Но все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.

Новый вариант коронавируса «Стелс-Омикрон», по данным министра, выявлен в 12 регионах Казахстана. Но основное число заболевших – в Алматы и столице. Это глава Минздрава связывает с большой миграцией и международными аэропортами.

Также Гиният сообщила, что сейчас в стране по решению МВК сняты все ограничительные меры, поскольку отмечается «стойкая стабилизации эпидемиологической обстановки во всех регионах страны». В частности, каждые сутки регистрируется около 10 случаев коронавирусной инфекции, при этом выздоровело более 98% заболевших.