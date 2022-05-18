Введение маркировки запланировано в этом году
Роста цен на лекарства в Казахстане после введения обязательной маркировки не ожидается – Минздрав
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Министр здравоохранения Ажар Гиният считает, что после введения обязательной маркировки лекарственных средств цены на препараты не повысятся. Об этом она заявила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Современные методы маркировки лекарственных препаратов нужны. Я заметила, что в сети появилась информация, что инсулин Казахстана появился где-то в Узбекистане, хотя эта информация прошлогодняя. В прошлом году мы этой проблемой занимались, это устаревшая информация. Если будет маркировка, то таких проблем у нас не будет», - заявила Гиният.

Она напомнила, что цены на лекарственные препараты в Казахстане регулируются и контролируются не только министерством здравоохранения, но и агентством по защите и развитию конкуренции.

«Предельные цены устанавливаем мы, и мы это отслеживаем. При повышении предельных цен на лекарственные средства будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством. Повышения предельных цен выше коридора допустимых (после маркировки – В.), не должно быть», - высказала мнение глава Минздрава.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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