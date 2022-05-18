Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО, сообщает Reuters . Письма-заявки передали послы этих стран в альянсе.

«Это исторический момент, которым мы должны воспользоваться. Я тепло приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы — наши ближайшие партнеры, и ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на короткой церемонии передачи заявок.

Альянс считает, что присоединение Финляндии и Швеции значительно укрепит позиции НАТО в Балтийском море.

По словам дипломатов, ратификация всеми тридцатью союзными парламентами может занять до года.

Швеция и Финляндия сохраняли нейтралитет на протяжении всей холодной войны, и их решение о вступлении в НАТО является одним из самых значительных изменений в архитектуре европейской безопасности за последние десятилетия.

Напомним, ранее Турция заявила, что заблокирует вступление стран в альянс, считая, что они дают убежище курдским сепаратистам. Но Столтенберг заявил, что она «полны решимости проработать все вопросы и прийти к быстрым выводам», отметив сильную поддержку со стороны всех других союзников.