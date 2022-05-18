При этом в Казахстане сократилось число таких преступлений
О низком качестве расследования дел по созданию финпирамид заявил генпрокурор
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

В Казахстане сократилось число преступлений, связанных с созданием финансовых пирамид, но увеличилось количество лиц, привлекаемых за это к уголовной ответственности. При этом, как заявил генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на запрос группы депутатов мажилиса, сотрудники МВД некачественно проводят досудебные расследования по таким делам.

«Несмотря на положительную динамику, проведенный анализ показал об упущениях в организации работы министерства внутренних дел и низкое качество досудебного расследования. В МВД внесено представление об устранении нарушений законности, находится на рассмотрении», - заявил в ответе генеральный прокурор.

К примеру, отметил Асылов, волокита по делу Mudarabah capital и низкая возмещаемость ущерба привели к попытке самосожжения одной из потерпевших у здания МВД. При этом, уточнил генпрокурор, ранее по делу вносились акты надзора в адрес департамента полиции Алматы, а виновные должностные лица позже привлечены к дисциплинарной ответственности.

В целом, по данным Асылова, за четыре месяца этого года отмечается снижение числа зарегистрированных фактов создания финансовых пирамид на 74,3% – со 187 до 48, уголовных дел, направленных в суд, на 70% – со 109 до 33. В то же время увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности – с 14 до 50. Также улучшилась ситуация по делам, связанным с мошенничеством, на 14,9%, с 16 257 до 13 834, из них интернет-мошенничества снизились на 27% – с 8 550 до 6 256.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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