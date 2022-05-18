Власти Алматы ожидают полное восстановление темпов роста экономики после январских событий во втором полугодии

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева. Он представил отчет о социально-экономической ситуации в городе за январь – апрель, сообщает Акорда.

«Краткосрочный экономический индикатор за данный период вырос до 107,6 %, рост инвестиций в основной капитал составил 21,3 %. Полное восстановление темпов роста экономики города после январских событий ожидается в начале второго полугодия», - сообщается на сайте Акорды.

Что касается возмещения ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса, то на сегодня одобрено 1 556 заявок на сумму 13,9 млрд тенге. 97 % пострадавших субъектов МСБ восстановили свою работу после январских событий.

Досаев также обозначил приоритеты, определяющие основные направления развития Алматы до 2030 года, проинформировал о мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, по его словам, обеспечиваются поставки раннеспелых овощей в межсезонье, с 11 до 15 млрд тенге увеличен стабилизационный фонд.

Президент также ознакомился с планами по расширению индустриальной зоны Алматы для привлечения частных инвестиций, был проинформирован о работе по недопущению уплотненного строительства и развитию социальной инфраструктуры, о программе реконструкции системы ливневой канализации до 2025 года.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.