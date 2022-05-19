В ООН призвали страны ускорить переход к возобновляемым источникам энергии

Согласно докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии, из-за стремительного повышения уровня моря многие прибрежные города вскоре могут оказаться под водой. В прошлом году по четырем ключевым показателям изменения климата – концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, теплосодержание океана и закисление океана – установлен новый рекорд. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны переходить на возобновляемые источники энергии, чтобы избежать климатической катастрофы, и предложил соответствующий план, сообщается на сайте ООН .

В 2021 году глобальный средний уровень моря достиг нового максимума, после того как в период 2013–2021 годов он увеличивался в среднем на 4,5 мм в год. Это более чем в два раза превышает показатель 1993–2002 годов. В основном это связано со стремительным таянием льдов.

Сильная жара в прошлом году наблюдалась на западе Северной Америки и в Средиземноморье. В Долине Смерти в Калифорнии 9 июля температура достигла 54,4°C, сравнявшись с самым высоким значением в 2020 году, зарегистрированным в мире по крайней мере с 1930-х годов, а в Сиракузах на Сицилии — 48,8°C. В канадской провинции Британская Колумбия 29 июня температура воздуха достигла 49,6°C, что вызвало сильные лесные пожары. Многие регионы мира, включая Африканский Рог, Канаду, западную часть США, Иран, Афганистан, Пакистан и Турцию, были затронуты засухой. Средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального (1850–1900 гг.) уровня.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что повышение уровня моря, нагревание и закисление океана будут продолжаться в течение сотен лет, а таяние некоторых ледников достигло точки невозврата.

В свою очередь глава ООН подчеркнул, что все эти данные «внушают серьезную тревогу». Он воспользовался публикацией доклада ВМО для того, чтобы представить свой план преобразования энергетических систем.

«Мировая энергетическая система нефункциональна и все сильнее подталкивает нас к климатической катастрофе. Полагаться на ископаемые виды топлива – это тупик как с экологической, так и с экономической точек зрения. Война в Украине и ее прямое воздействие на цены на энергоносители – это очередной сигнал тревоги», – заявил Гутерриш.

Он считает, что единственно возможное устойчивое будущее «основано на использовании возобновляемых источников энергии».

«Пора положить конец загрязнению окружающей среды из-за использования ископаемых видов топлива и ускорить переход к возобновляемой энергетике, пока мы не спалили свой единственный дом», – призвал глава ООН.

Он представил пять мер по ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии. Они включают в себя расширение доступа к технологиям производства и поставкам возобновляемой энергии, создание условий для их использования, трехкратное увеличение частных и государственных инвестиций в возобновляемые источники энергии и прекращение субсидий на ископаемое топливо.