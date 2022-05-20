Сенат США одобрил пакет помощи Украине почти на $40 млрд

В четверг сенат США подавляющим большинством голосов одобрил новую помощь Украине на сумму почти $40 млрд, отправив законопроект в Белый дом для подписания президентом Джо Байденом, сообщает Reuters .

За экстренный пакет военной, экономической и гуманитарной помощи, который на сегодняшний день является крупнейшим пакетом помощи США для Украины, проголосовали 86 сенаторов, против – 11, это все республиканцы.

«Это большой пакет, и он удовлетворит большие потребности украинского народа, который борется за свое выживание», — заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, призвав поддержать законопроект о чрезвычайных дополнительных расходах перед голосованием.

Байден отметил, что принятие законопроекта о расходах гарантирует, что США не прекратят финансирование Украины.

Палата представителей приняла законопроект о расходах 10 мая, несмотря на то, что республиканцы голосовали против. Он застопорился в сенате после того, как сенатор-республиканец Рэнд Пол отказался разрешить быстрое голосование. Некоторые из тех, кто проголосовал против, заявили, что выступают против таких больших расходов, когда у Соединенных Штатов огромный государственный долг.

Когда Байден подпишет закон о дополнительных расходах, общий объем помощи США, утвержденной для Украины, превысит $50 млрд с момента начала российского вторжения 24 февраля. Первоначально президент запросил у конгресса $33 млрд для Украины, но законодатели увеличили сумму примерно до $40 млрд с прицелом на финансирование в ближайшие месяцы.

Пакет включает помощь в области безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку, пополнение запасов американской техники, отправленной в Украину, операции европейского командования. $5 млрд будет направлено на решение проблемы продовольственной безопасности во всем мире из-за конфликта, почти $9 млрд предусмотрено для фонда экономической поддержки Украины и около $900 млн – для помощи украинским беженцам. Кроме того, закон позволяет Байдену санкционировать передачу товаров и услуг из акций США без одобрения конгресса.