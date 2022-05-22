49 пациентов с коронавирусом продолжают находиться в больницах Казахстана

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего подтверждено 1 305 691 случай, сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены в Алматы – 3 и в Шымкенте – 2.

Также за сутки зарегистрировано 6 случаев коронавирусной пневмонии.

Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано.

На 21 мая лечение продолжают получать 135 человек (81 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах – 49 человек, на амбулаторном уровне – 86. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.