За сутки зарегистрировано пять новых случаев Covid-19
49 пациентов с коронавирусом продолжают находиться в больницах Казахстана
Фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего подтверждено 1 305 691 случай, сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены в Алматы – 3 и в Шымкенте – 2.

Также за сутки зарегистрировано 6 случаев коронавирусной пневмонии.

Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано.

На 21 мая лечение продолжают получать 135 человек (81 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах – 49 человек, на амбулаторном уровне – 86. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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