Война в Украине станет главной темой предстоящего Всемирного экономического форума в Давосе

Война в Украине станет главной темой Всемирного экономического форума в Давосе, который начнется 23 мая. Помимо этого участники будут обсуждать восстановление мировой экономики после пандемии, климатический кризис и будущее труда, сообщает Reuters .

На каждом форуме Россия представляла собственную площадку, презентуя возможности для ведения бизнеса и инвесторов. В этом году российская делегация не будет присутствовать на мероприятии, а помещение страны на главной улице Давоса было превращено украинскими художниками в «Дом российских военных преступлений», отражающий все беды и разрушения войны.

Помимо кризиса в Украине среди тем, запланированных для обсуждения в Давосе, будут затрагиваться: восстановление экономики после пандемии, борьба с изменением климата, будущее работы, ускорение развития капитализма стейкхолдеров и использование новых технологий.

Основной деловой повестки дня может стать обсуждение ухудшающегося состояния финансовых рынков и мировой экономики. После резкого восстановления от спада в период пандемии мировая экономика начинает сталкиваться с большим числом вызовов, что заставило Международный валютный фонд во второй раз с начала года понизить прогноз роста мирового ВВП. Инфляция, вызванная нарушением цепочек поставок, стала проблемой в прошлом году, особенно для экономики США. С начала 2022 года эта проблема усугубилась с вторжением России в Украину и чередой карантинных мероприятий по всему Китаю, сказавшиеся.

В январе основатель форума Клаус Шваб объявил, что после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, форум 2022 года состоится в очном формате, но на несколько месяцев позже обычного. В дискуссиях примут участие более 2000 человек, в том числе 50 глав государств и правительств.