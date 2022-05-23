Их общая сумма, по данным Антикоррупционной службы, превышает 1,6 млн. тенге
​Глава кинологического центра МВД осуждена на 2 года за поборы с подчиненных
Фото mail.kz

Глава кинологического центра МВД Анель Болгумбаева осуждена на 2 года за поборы с подчиненных на общую сумму 1,67 млн. тенге. Эти деньги выдавались ее сотрудникам в качестве премий, сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы.

«Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальницы Кинологического центра МВД А. Болгумбаевой по факту злоупотребления должностными полномочиями. Она подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат», − говорится в сообщении ведомства.

19 мая Турксибский районный суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. Приговор не вступил в законную силу.

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