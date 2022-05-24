4 случая коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а всего подтвержден 1 305 701 случай, сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены в Алматы − 2, а также в Актюбинской и Алматинской областях − по 1.

Зарегистрирован 1 случай коронавирусной пневмонии, а всего − 89 107.

Летальные случаи не зафиксированы.

На 24 мая лечение продолжают получать 128 человек (83 КВИ+ и 45 КВИ-), из них в стационарах – 47 человек, на амбулаторном уровне – 81. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.