В больницах остается менее 50 инфицированных пациентов
4 случая коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Фото из архива Власти

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а всего подтвержден 1 305 701 случай, сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены в Алматы − 2, а также в Актюбинской и Алматинской областях − по 1.

Зарегистрирован 1 случай коронавирусной пневмонии, а всего − 89 107.

Летальные случаи не зафиксированы.

На 24 мая лечение продолжают получать 128 человек (83 КВИ+ и 45 КВИ-), из них в стационарах – 47 человек, на амбулаторном уровне – 81. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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