Водохозяйственная обстановка в южных регионах стабильная, заверяют в Минэкологии

Несмотря на дефицит воды в Казахстане, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заверяет, что водохозяйственная обстановка в южных регионах страны стабильная. Во вторник на заседании правительства он заявил, что для продолжения этой работы до конца июня планируется реконструировать 259 гидротехнических сооружений.

«В рамках внутренних мероприятий министерством проводится следующая работа: реконструкция 259 гидротехнических сооружений в бассейнах трансграничных рек, механическая очистка 535 км магистральных и межхозяйственных каналов, закуп и установка 67 насосных установок. Указанные работы завершатся до конца июня этого года», − сообщил Брекешев.

Как напомнил министр, из всего водозабора на регулярное орошение приходится порядка 11,6 км кубометров воды, 11,3 или 97% из которых приходится на четыре южные области - Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую, где в последние годы ощущается нехватка воды. Для обеспечения стабильного прохождения вегетационного периода в этих регионах с ноября 2021 года начаты подготовительные работы к предстоящему вегетационному периоду.

«В рамках сотрудничества с сопредельными странами, с кыргызской стороной в рамках товарообмена и поставок электроэнергии, на коммерческой основе удалось решить вопрос подачи воды по каналу «Достык» в летние месяцы в объеме 330 млн. кубометров. 25-28 мая в городе Бишкек будут согласованы графики возврата электроэнергии в рамках товарообмена на июнь-август помесячно, а на июнь по дням. Кроме этого, будут проведены посещения экспертами сторон водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования в бассейнах рек Шу и Талас. С таджикской стороной предварительно имеются договоренности о пропуске объема воды через водохранилище «Бахри Точик», сброшенного с Токтогула», − проинформировал глава Минэкологии.

Кроме того, до конца мая будут согласованы условия сработки водохранилищ «БахриТочик» и 5-6 июня в городе Душанбе эти условия будут закреплены трехсторонним протоколом. Как заверил Брекешев, по водообеспечению бассейнов рек Шу и Талас ситуация стабильная.

«В целом, благодаря заранее предпринятым мерам водохозяйственная обстановка в южных регионах стабильна», − подчеркнул министр.

Вместе с тем, по его словам, чтобы поддержать данную ситуацию, акиматам необходимо обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций с фермерами по обеспечению их поливной водой. Также необходимо соблюдать технологии полива, придерживаться очередности полива и повторно использовать коллекторно-дренажные воды. Министерству сельского хозяйства требуется продолжить работу по внедрению водосберегающих технологий на орошаемых землях и усилить мониторинг мелиоративного состояния орошаемых земель.