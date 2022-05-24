​Свыше 600 должностных лиц уличены в коррупции с начала года

Руководитель антикоррупционной службы Олжас Бектенов сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что с начала года в Казахстане в коррупции уличено свыше 600 должностных лиц. 110 из них – руководители различного уровня, сообщает пресс-служба Акорды.

Всего за этот период было зарегистрировано свыше 1000 коррупционных преступлений. В бюджет страны в рамках них возвращены средства в сумме более 220 млрд тенге.

По словам Бектенова, его ведомство реализует защитные механизмы от незаконного вмешательства в бизнес. Согласно разработанным алгоритмам, любые следственные действия в отношении предпринимателей должны быть согласованы с центральным аппаратом. Наряду с этим совместно с НПП «Атамекен» создана рабочая группа по оперативному реагированию на факты неправомерного вмешательства в бизнес со стороны госорганов.