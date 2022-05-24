В I квартале 2022 года впервые за почти два года сократился спрос на кредиты со стороны малого бизнеса. Основное снижение количества поступающих заявок приходится на российские дочерние банки, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Количество обращений за кредитом со стороны малого бизнеса впервые уменьшилось со второго полугодия 2020 года, снизившись на 3% квартал к кварталу (к/к), до 260 тыс. заявок, а средний размер поступающей заявки увеличился в 4 раза к/к, до 25,3 млн тенге. Основное снижение количества поступающих кредитных заявок приходится на российские дочерние банки. Другие банки связывают снижение кредитного спроса с январскими ограничениями в период действия режима ЧП, удорожанием стоимости кредитных ресурсов в марте, а также с временным отсутствием финансирования по государственным программам», − рассказал директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального Банка Казахстана Олжас Кубенбаев.

Спрос на кредиты за прошедшие три месяца сократился и со стороны среднего бизнеса − на 32%, до 1,1 тыс., а средний размер заявки уменьшился на 11%, составив 517 млн. тенге. Отдельные банки объясняют снижение спроса действием режима ЧП в январе и ростом стоимости кредитных ресурсов.

Общий индекс спроса по крупному бизнесу сложился отрицательным. В дочерних банках России наблюдалось значительное снижение количества кредитных заявок со стороны крупных клиентов, часть из которых уходила в другие банки как за новыми займами, так и за рефинансированием. В результате общее количество поступающих заявок сократилось на 30% до 184, а средний размер заявки уменьшился на 12% до 5,5 млрд тенге.

Готовность банков кредитовать бизнес в отчетном квартале снизилась. Коэффициенты одобрения по заявкам субъектов предпринимательства на кредиты приблизились к историческим минимальным значениям, составив 33%, 50% и 45% для малого, среднего и крупного бизнеса соответственно. Ставки вознаграждения по кредитам бизнесу заметно выросли, больше всего – для субъектов крупного и среднего предпринимательства.

В следующем квартале многие банки ожидают незначительного увеличения спроса на кредиты со стороны малого бизнеса. По среднему и крупному бизнесу индекс спроса в среднем сохранится на уровне I квартала. Также ожидается дальнейшее незначительное повышение ставок вознаграждения.

Что касается розничного кредитования, то спрос на него вырос вопреки незначительному снижению спроса на автокредиты. Последнее объясняется отсутствием льготных программ кредитования, а дефицит автомобилей в салонах сократил возможность банков выдавать этот вид займов. Доля одобренных кредитных заявок по автокредитам за последние три месяца снизилась на 3% до 10%. Условия автокредитования ужесточились в части повышения процентных ставок и требований к платежеспособности клиентов.

Рост спроса на товары длительного пользования со стороны населения повлиял на увеличение спроса как по залоговым, так и по беззалоговым займам. Проведение маркетинговой акции одним из розничных банков также положительно отразилось на увеличении спроса. Однако режим ЧП, введенный в январе, и санкции против российских банков повлияли на снижение количества обращений по залоговым и беззалоговым займам в отчетном квартале на 16% и 10%, соответственно. В то же время условия потребительского кредитования ужесточились − банки повысили требования к кредитоспособности клиентов.

Несмотря на приостановление банковской деятельности во время действия режима ЧП, введенного в начале года, а также влияние санкций на деятельность дочерних российских банков в Казахстане, количество обращений за ипотечными займами сохранилось на уровне IV квартала 2021 года, составив 135 тыс. заявок. Общий рост спроса на ипотечное кредитование был связан с повышением с 1 апреля 2022 года порога минимальной достаточности пенсионных накоплений для изъятия.