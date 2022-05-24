Он был водворен в изолятор временного содержания 23 мая
Генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы задержан за попытку остановить уголовное дело в отношении другого гражданина
фото gov.kz

Генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы задержан за попытку остановить уголовное дело в отношении другого гражданина за денежное вознаграждение и имущество. Он был водворен в изолятор временного содержания 23 мая, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

«23 мая Антикоррупционной службой изобличен Халықұлы Жайлаубек, 10.07.1963 года рождения, генерал-майор полиции. В 2009-2016 годы он возглавлял Департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей. Он подозревается в получении путем обмана денежных средств и имущества от гражданина «К» за прекращение в отношении последнего уголовного дела», − говорится в сообщении ведомства.

Ведомство не стало раскрывать другие данные досудебного расследования в интересах следствия.

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