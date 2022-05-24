Активистка Инга Иманбай заявила, что прокуратура пытается заставить ее свидетельствовать против Жанболата Мамая

Журналистка и активистка незарегистрированной Демократической партии Казахстана Инга Иманбай заявила, что прокуратура Алматы неоднократно вызывала ее на допрос в качестве свидетеля по делу ее мужа Жанболата Мамая. Ведомство не придало значения наличию протокола об отказе Иманбай давать показания. Активистка связывает это с нежеланием предоставлять ей статус защитника Мамая.

«Меня десятки раз вызывали на допрос. После ареста Жанболата меня впервые вызвали на допрос в конце марта. Я не знала, по какому именно делу меня вызвали, поэтому поехала в прокуратуру и только приехав поняла, что по делу Жанболата. На основании статьи 78 Уголовно-процессуального кодекса я отказалась быть свидетелем в деле своего мужа, в связи с чем был составлен соответствующий протокол. После этого меня месяц никто не беспокоил. Но в апреле меня снова начали вызвать на допросы. Как минимум 4-5 раз отправляли повестку. По номеру, указанному в повестке, я позвонила и объяснила, что был составлен протокол об отказе быть свидетелем», − рассказала Иманбай Власти.

По словам активистки, она также подавала ходатайство о признании ее защитником Мамая, но оно было отклонено.

«По статье 272 в отношении Жанболата была создана большая следственная группа, срок его содержания под стражей может быть продлен той же статьей. Тогда мне понадобится статус защитника, чтобы увидеться с Жанболатом. В статусе свидетеля Жанболат, наряду с адвокатом, имеет право на защитника. Но и мое, и его заявление о признании меня свидетелем они отклонили, оставив меня без статуса. Они делают это специально, чтобы каким-то образом допросить меня. Но я с этим не согласна, считаю это дополнительным давлением. Потому что если я сейчас дам им показания, они не дадут мне статус защитника по делу Жанболата. Они нарушают мои законные права и заставляют меня свидетельствовать против моего мужа», − полагает Иманбай.

Прокуратура Алматы заявила агентству КазТАГ, что согласно пункту 1 части 3 статьи 78 УПК свидетель имеет право отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения. «Таким образом, Иманбай вправе отказаться от дачи показаний, о чем будет составлен соответствующий протокол», − сообщили в ведомстве.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу. 14 марта суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы лишить своих критиков голоса.