Усиление безопасности перевозки пассажиров всеми видами транспорта одобрил мажилис в первом чтении

В Казахстане усилят требования безопасности к пассажирским перевозкам по всем видам транспорта. Поправки, среди прочего, предполагают наложение на авиаперевозчиков штрафов за каждый час задержки самолета по их вине. Кроме того, авиакомпании обязуют предоставлять пассажирам гостиницу и питание, если перелет будет задерживаться на 8 часов, а не на 10, как прежде. Эти и другие нормы заложены в проекте закона по вопросам транспорта, которые во время пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«В сфере гражданской авиации предлагается введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия «беспилотная авиационная система» и «беспилотное воздушное судно». В связи с правовым урегулированием статуса Каспийского моря, в проекте закона внесены нормы, касающиеся правового регулирования полетов в зоне ответственности казахстанских органов над Каспийским морем», − рассказал о нормах нового законопроекта министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Также проект закона предусматривает персональную ответственность первого руководителя за выполнение возложенных задач на уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации и ответственность авиационных инспекторов за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей.

Документом вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. «Однако граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения к уголовной или административной ответственности», − отметил глава МИИР.

Кроме того, в законопроекте уточняются полномочия уполномоченного органа в сфере гражданской авиации по определению порядка противообледенительной защиты, порядка управления опасностями, которые создают птицы и дикие животные при осуществлении полета, а также порядка использования беспилотных авиационных систем.

Еще одной нормой вносится изменение в Земельный кодекс в части выдачи разрешений на осуществление деятельности, угрожающей безопасности полетов. «Строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, осуществление сельскохозяйственной деятельности в радиусе 15 км от аэродрома станет возможным, если они не будут создавать условий массового скопления птиц и угроз для безопасности полетов», − подчеркнул Ускенбаев.

Для сохранения качества дорожного полотна грузовым автотранспортом, Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами получит полномочия по установке автоматизированных станций измерения на автодорогах республиканского значения, а местные исполнительные органы − на автодорогах местного значения. Будут введены обязанности владельцев автотранспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, по обеспечению прохождения весогабаритного контроля при проезде через зону действия автоматизированных станций измерения.

Для повышения безопасности движения на железнодорожном и водном транспорте разработчики предлагают передать в компетенцию уполномоченного органа расследование событий, повлекших сход или столкновение подвижного состава пассажирских поездов, а также расследование аварийных случаев с судами, плавающими под государственным флагом Республики Казахстан на территориальных водах Каспийского моря.

Часть поправок касается предоставления льгот на проезд на общественном автомобильном транспорте для социально уязвимых слоев населения. В частности, проектом закона предусмотрено, что на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях бесплатный проезд будет предоставлен многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени. Инвалидам первой группы тоже предоставляется право бесплатного проезда. Лицам в возрасте от 15 до 18 лет будет предоставлено право приобрести проездной документ с 50%-й скидкой.

Как уточнил депутат мажилиса Альберт Рау, в целом за время рассмотрения законопроекта внесено 466 предложений, в числе которых установление штрафа за каждый час задержки перевозки пассажиров на воздушном транспорте по вине авиаперевозчика; сокращение количества часов ожидания для предоставления пассажирам места в гостинице и питания до 8 часов (ранее было 10 часов); осуществление выплаты временной балансирующей платы, направленной на поддержку пассажирских перевозок; внедрение автоматизированной системы электронной очереди для бронирования времени въезда грузовых транспортных средств в автомобильные пункты пропуска (при выезде из Республики Казахстан) и другие.