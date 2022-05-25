Прокуратура Алматы прекратила уголовное дело в отношении Тимура Кима за пособничество в терроризме во время январских событий

Прокуратура Алматы прекратила уголовное дело в отношении алматинца Тимура Кима, обвиняемого в терроризме во время январских событий. Об этом Ким сообщил в Instagram аккаунте супруги.

«Меня незаконно задержали, обвинили по статье 255 части 4 за участие в терроризме. Благодаря массовой огласке, моей супруге и фонду Qantar я добился справедливости. Сегодня, 25 мая, мое дело об уголовном преследования прекратили», − заявил Ким.

9 января группа из 10 человек в масках и с автоматами ворвались в квартиру 37-летнего алматинца Тимура Кима. В присутствии жены и трех маленьких детей его избили, а затем увезли в департамент полиции Алматы. Через день его привезли сотрудники полиции в наручниках, чтобы провести обыск. Он рассказал супруге, что всю ночь над ним издевались и избивали. Во время обыска следователь заявил, что Ким обвиняется в пособничестве террористам. Якобы на него указали 3 человека как на раздававшего оружие налетчикам.

4 февраля Тимура Кима освободили из-под стражи. Как сообщил его адвокат Олег Чернов, следователь Генпрокуратуры «вопреки сложившейся практике обвинительного уклона расследовал дело объективно».