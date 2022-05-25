Еркебулан Оразалин назначен акимом Медеуского района Алматы. На этом посту он сменил Асета Масабаева, который в марте стал акимом Талдыкоргана, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

40-летний Оразалин − выпускник Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана и Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова.

В разные годы занимал должности эксперта Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента, директора по инвестициям Социально-предпринимательской корпорации Алматы, руководителя управления природны ресурсов и регулирования природопользования Алматы, заместителя акима Ауэзовского района, курировавшего вопросы социальной сферы и предпринимательства.

С 2019 года занимал пост руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.