Он заявил, что пока не будет давать комментариев прессе
​В столице начались основные слушания по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова
фото Киры Прейс

В столице Казахстана начались основные слушания по делу бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова и его заместителя Олжаса Абишева.

«Мои адвокаты просто посоветовали до завершения заседания никаких комментариев не давать, поэтому воздержусь. Настрой хороший, боевой, будем бороться, все услышите на заседании. По завершению будем давать комментарий. Подготовка на 100%», - сказал журналистам Биртанов.

Расследование уголовного дела в отношении Биртанова было завершено 7 июля 2021 года, дело состоит из 133 томов, вещественных доказательств и других материалов. По версии следствия, бывший глава Минздава и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях.

В Агентстве по финансовому мониторингу утверждают, что «платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн., или 1,5 млрд тенге. Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

В январе 2022 года столичный суд вернул в Генпрокуратуру дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Повторно уголовное дело поступило в столичный суд 5 мая.

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