​Досаев рассказал о планах акимата Алматы по развитию инфраструктуры Жетысуского района

В четверг аким Алматы Ерболат Досаев проводит встречу с жителями Жетысуского района. По его словам, наиболее актуальными проблемами в этой части города являются: ветхое жилье, изношенность инженерных сетей и дорожного полотна, стихийная торговля, вопросы экологии и благоустройства, а также нехватка социальной инфраструктуры.

Наиболее остро стоят вопросы водоснабжения и водоотведения, особенно в мкр. Кемел. Реализация этого проекта отложена на следующий год, поскольку акимат отказался от работы с прежним подрядчиком из-за его недобросовестности.

В 2022 году будут завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения и строительству канализации в квадрате улиц Казыбаева - пр. Рыскулова - ул. Татибекова, пр. Райымбека (водопровод – 43 км, канализация – 15 км), а также в квадрате улиц Сейфуллина-Северное кольцо – Рыскулова-Бурундайская (водопровод – 31,4 км, канализация – 7,8 км).

В мае была получена государственная экспертиза на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на 68 улицах, стоимостью 8,6 млрд тенге. До конца года определимся с подрядной организацией.

Для оперативного решения проблемы подтопления до конца мы завершим ремонт арычной системы по 7 адресам: по ул. Крылова, пр. Рыскулова, пр. Райымбека угол. Брюсова, вокзал Алматы-2, ул. Москвина, ул. Самырсын и восстановим водоотводные коллектора по пр. Райымбека, что позволит снизить дождевой поток с верхней части города.

Для решения проблемы подтоплений в комплексе разработана проектно-сметная документация на проведение работ по строительству и реконструкции арычных сетей и коллекторов для отвода талых дождевых вод по 27 улицам общей протяженностью 26,5 км, строительство которых завершится в 2023 году. Также запланирован ремонт 27 участков протяженность 4,3 км.

Кроме того, в Жетысуском районе планируется осветить 162 частично неосвещенные улицы. Начало строительно-монтажных работ запланировано на начало III квартала 2022 года.

Имеются также проблемы изношенности электрических сетей по улицам Палладина – Павлодарская – Сельская – Бурундайская. По ним подрядчик уже определен, работы планируется завершить до конца этого года. Реконструкция сетей электроснабжения также ведется в мкр. Кемел и будет полностью завершена к концу года.

Одной из важнейших проблем социальной инфраструктуры является нехватка около 1600 мест в школах. Для их снижения планируется сделать пристройки к трем школам на 800 мест. Наряду с этим в Жетысуском районе наблюдается дефицит 4502 мест в детских садах. Для его сокращения в мкр. Айнабулак-4 начато строительство детского сада на 160 мест со сносом существующего здания 1986 года постройки. Завершение строительства планируется в мае 2023 года. В этом году также откроется детский сад на 280 мест по улице Ратушного, здание которого было приобретено в прошлом году.

Наряду с этим в Жетысуском районе планируется запуск двух поликлиник – в районе Саяхата и в мкр. Кулагер (ул. Омарова). Акимат проводит конкурсы на разработку ПСД на капитальный ремонт этих зданий. Районный акимат также ищет решение по открытию поликлиники в Рабочем поселке, где отсутствуют объекты здравоохранения.

По словам Досаева, наибольшее число обращений от жителей Жетысуского района касается благоустройства различных участков или ремонта дворовых территорий. Для удовлетворения этих запросов акимат увеличил финансирование «Бюджета народного участия» на 2022 год на 300 млн тенге до 1,1 млрд тенге. После этого было отобрано 23 проекта, 3 из которых – набережные вдоль рек Есентай (по ул. Черновицкая), Малой Алматинки (по ул. Коперника), Карасу (от ул. Омарова до ул. Казыбаева).

Также планируется ремонт скверов, пешеходных зон, установка детских игровых, спортивных площадок и футбольных полей. Кроме «Бюджета народного участия» запланированы ремонтные работы в парке Гулдер и скверах в мкр. Айнабулак-1 и Айнабулак-3. Сейчас ведется строительство парка вдоль набережной реки Есентай в мкр. Кокмайса, его планируется завершить в IV квартале этого года.

В 2022 году также планируется начать строительство спортивного парка молодежи под мостом по пр. Рыскулова/пр. Суюнбая, молодежного парка вдоль реки Есентай в мкр. Айнабулак-1 и пешеходных зон в мкр. Кокжиек и по улице М. Жумабаева. Наряду с этим планируется разбить парк в мкр. Кемел с набережной, работы начнутся в III квартале 2022 года.