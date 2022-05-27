Прокурором столицы стал Ерлан Утегенов. На этом посту он сменил Бауыржана Мырзакерова, который в свою очередь назначен прокурором Карагандинской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Утегенов занимал ряд должностей в органах прокуратуры − Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы − с 1997 года. В разные годы был заместителем Алматинского природоохранного прокурора и прокурора Карасайского района Алматинской области, прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области, а также Талгарского района Алматинской области, начальником управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по городу Алматы. С июня 2019 года занимал должность заместителя прокурора столицы.

Мырзакеров также работает в органах прокуратуры с 1997 года. В разное время он работал на руководящих должностях военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов. Был заместителем Главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.