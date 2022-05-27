Администрация сайта электронного правительства объясняет это техническими неполадками
На eGov приостановлена выдача ИИН иностранцам
фото egov.kz

На eGov приостановлена выдача ИИН иностранцам. Администрация сайта электронного правительства объясняет это техническими причинами.

«Услуга недоступна по техническим причинам. В настоящее время проводятся совместные работы по восстановлению. Для получения услуги просим обратиться в филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Приносим извинения за предоставленные неудобства», − говорится на странице услуги в eGov.

Агентство КазТАГ указывает, что планируемый срок возобновления услуги – 1 октября 2022.

В МВД в свою очередь заявили, что ведомство не вводит ограничения на получение ИИН иностранцами: «Услуга приостановлена в режиме онлайн по техническим причинам в eGov. При необходимости можно обратиться в любой филиал Центра обслуживания населения».

Пресс-служба «Правительства для граждан» сообщила, что иностранцы по-прежнему могут получить ИИН в режиме оффлайн.

В министерстве также уточнили, что с начала года оформлено 90100 ИИН для иностранцев. Из них 35960 ИИН получили граждане России. Количество граждан, получивших казахстанский ИИН – 637.

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