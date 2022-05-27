На eGov приостановлена выдача ИИН иностранцам

«Услуга недоступна по техническим причинам. В настоящее время проводятся совместные работы по восстановлению. Для получения услуги просим обратиться в филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Приносим извинения за предоставленные неудобства», − говорится на странице услуги в eGov.

Агентство КазТАГ указывает, что планируемый срок возобновления услуги – 1 октября 2022.

В МВД в свою очередь заявили, что ведомство не вводит ограничения на получение ИИН иностранцами: «Услуга приостановлена в режиме онлайн по техническим причинам в eGov. При необходимости можно обратиться в любой филиал Центра обслуживания населения».

Пресс-служба «Правительства для граждан» сообщила, что иностранцы по-прежнему могут получить ИИН в режиме оффлайн.

В министерстве также уточнили, что с начала года оформлено 90100 ИИН для иностранцев. Из них 35960 ИИН получили граждане России. Количество граждан, получивших казахстанский ИИН – 637.