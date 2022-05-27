Он сообщил, что после смены власти в Афганистане Казахстан продолжает оказывать гуманитарную помощь гражданам страны
Секретарь Совбеза Казахстана принял участие в заседании Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана
фото пресс-службы Акорды

Секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана. Он заявил, что Казахстан продолжает оказывать гуманитарную помощь афганским гражданам, поставляя в страну продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости, сообщает пресс-служба Акорды.

В заседании также приняли участие секретари советов безопасности и советники по национальной безопасности Китая, России, Индии, Пакистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.

По мнению казахстанской стороны, главными вопросами для региональной безопасности в контексте Афганистана остаются недопущение экспорта угроз международного терроризма и экстремизма, противодействие наркобизнесу, обеспечение продовольственной безопасности и преодоление гуманитарного кризиса.

Нурдаулетов также отметил необходимость повышения транспортной связанности всего региона, назвав это ключевым фактором экономической безопасности. Вместе с тем он подчеркнул важность развития системы образования в целях социально-экономического восстановления Афганистана, в частности предоставления возможностей для обучения афганским студентам.

По итогам заседания было принято итоговое заявление, в котором отмечена недопустимость использования международными террористическими организациями территории Афганистана для укрытия, обучения, планирования или финансирования любых террористических актов против стран региона.

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