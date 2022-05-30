В больницах остается 50 пациентов с коронавирусом
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Пять новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Фото Данияра Мусирова

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего подтверждено 1 305 745 случаев, сообщает Минздрав.

Новые случаи зарегистрированы в Алматы – 4 и в столице − 1.

Также выявлен 1 случай коронавирусной пневмонии, а всего − 89 148.

Летальные случаи не зафиксированы.

На 30 мая лечение продолжают получать 144 человека (87 КВИ+ и 57 КВИ-), из них в стационарах – 50 человек, на амбулаторном уровне – 94. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов.

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