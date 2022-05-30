Число жертв отравления неизвестной жидкостью в Павлодарской области достигло семи

«В ходе выяснения обстоятельств полицией установлено, что 26 мая жители села Иртышск употребили неизвестную жидкость; в результате скончались 7 человек. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным полиции, жидкость неизвестного происхождения хранилась у жителя Иртышского района в емкости, которая изъята полицией. По ней также назначена экспертиза.

«Начато досудебное расследование по статье 306 части 3 УК Республики Казахстан – “Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека”», - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что 27 мая в селе Иртышск трое человек скончались в больницах, тела еще троих были обнаружены полицией в их домах. Один пациент был в крайне тяжелом состоянии.