Начато досудебное расследование
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Число жертв отравления неизвестной жидкостью в Павлодарской области достигло семи
иллюстративное фото Жанары Каримовой

По факту отравления неизвестной жидкостью в Павлодарской области начато досудебное расследование, сообщает «Казинформ». Число жертв достигло семи.

«В ходе выяснения обстоятельств полицией установлено, что 26 мая жители села Иртышск употребили неизвестную жидкость; в результате скончались 7 человек. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным полиции, жидкость неизвестного происхождения хранилась у жителя Иртышского района в емкости, которая изъята полицией. По ней также назначена экспертиза.

«Начато досудебное расследование по статье 306 части 3 УК Республики Казахстан – “Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека”», - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что 27 мая в селе Иртышск трое человек скончались в больницах, тела еще троих были обнаружены полицией в их домах. Один пациент был в крайне тяжелом состоянии.

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