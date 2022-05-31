Идея установки памятника принадлежит казахам, проживающим в Европе
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В Караганде установили памятник жертвам голодомора
фото "Казинформ"

Памятник жертвам голода 1930-х годов установили на территории карагандинского этнопарка имени 10-летия Независимости Казахстана, сообщает «Казинформ».

Памятник в форме переплетенных фигур мужчины и женщины, которые создают образ закрытого казана, олицетворяющего голод, выполнен из гранита, его высота – 1,2 метра. Автор скульптуры – Жармухамбет Тилеген, проживающий в Германии, он специально приехал на историческую родину и пробыл здесь полгода.

«Идея установки памятника жертвам голода 30-х годов прошлого столетия принадлежит казахам, проживающим в разных частях Европы. В Германии у нас есть свое общество “Наурыз тобы”. Всех нас объединяет общая история, душевная боль, которую нельзя ничем заглушить. В те годы погибло больше 3 млн казахов, наши предки пережили страшные дни. Поэтому мы решили установить памятник, который бы напоминал нам об ашаршылык, чтобы подрастающее поколение знало об этом. Я сделал несколько эскизов, и мы выбрали этот. Над памятником трудился около полугода», - рассказал Тилеген.

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