Токаев присудил ряду ученых госнаграды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами ряда ученых за большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности.

Как сообщает Акорда, орденом «Барыс» І степени награжден президент Национальной академии наук Республики Казахстан Мурат Журынов, орденом «Барыс» ІІІ степени – трое академиков Национальной академии наук. Орденом «Парасат» награждены директор центра Казахского национального университета имени аль-Фараби», глава Национального центра по комплексной переработке минерального сырья МИИР, двое академиков НАН, иностранный член НАН, профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая, главный научный сотрудник Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова МОН РК.

Ордена «Құрмет» удостоены директор НИИ проблем биологии и биотехнологии Казахского национального университета имени аль-Фараби Амангельды Бисенбаев, ректор Карагандинского университета имени академика Е. Букетова Нурлан Дулатбеков, директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова МОН РК Зиябек Кабульдинов, председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности» Ахметкал Медеу, гендиректор Национального центра биотехнологии Минздрава Ерлан Раманкулов, глава Института механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова МОН Амандык Тулешов, а также главный ученый секретарь Института химических наук имени А.Бектурова, завкафедрой Казахского национального педагогического университета имени Абая, завкафедрой Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова, профессор Евразийского национального университета имени Л. Гумилева.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награжден декан КазНУ имени аль-Фараби.