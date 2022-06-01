Самолеты будут летать дважды в неделю
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FlyArystan со 2 июня запускает рейс в Ереван из Алматы
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ FLYARYSTAN

Казахстанский лоукостер FlyArystan со 2 июня запускает рейс в Ереван, сообщает комитет гражданской авиации МИИР, отмечая, что решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений.

«Казахстанская авиакомпания FlyArystan планирует начать выполнение регулярных рейсов в Армению со 2 июня по маршруту Алматы – Ереван с частотой 2 рейса в неделю (понедельник, четверг). Стоимость билета начинается от 28 тысяч тенге в одну сторону», - говорится в сообщении КГА.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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