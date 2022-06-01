Нацбанк провел обратные интервенции на $110,5 млн

Национальный банк Казахстана провел обратные интервенции на $110,5 млн, чтобы поддержать ликвидность и нивелировать сложившийся дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты.

«По итогам мая курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил $115 млн, при общем объеме торгов $2,2 млрд», - сообщила пресс-служба регулятора.

Здесь отметили, что укрепление национальной валюты связано со стабильно высокими ценами на энергоносители и периодом налоговых выплат экспортерами, изменением сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укреплением курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран. Предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка $598 млн.

«На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Национальный Банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму $110,5 млн», - указывается в сообщении Нацбанка.

Для выделения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы $4 млн. В дальнейшем конвертаций валютных средств Нацфонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в Национальный фонд.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30%, для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено $74,5 млн на валютном рынке.

«В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - добавили в пресс-службе Нацбанка.