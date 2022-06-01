Они планировали прийти к прокуратуре и потребовать справедливого расследования
Четверо пострадавших от пыток в ходе январских событий задержаны в Алматы
иллюстративное фото Алмаса Кайсара. Акция у городской прокуратуры, Алматы, 1 июня

В среду, 1 июня, четверо пострадавших от пыток по делу январских событий были задержаны в Алматы и доставлены в здание департамента агентства по противодействию коррупции. Об этом сообщила Гульнар Кожаева, мать одного из находящихся под следствием, также пришедшая в среду к городской прокуратуре.

По словам Кожаевой, о задержании ей сообщил по телефону один из пострадавших, Акылжан Кисымбаев, которого выпустили ненадолго на медицинскую процедуру.

«Наших ребят забрали в Антикор на Жибек жолы, 15. Наших лидеров, пострадавших ребят, которые прошли жестокие пытки в застенках этого гнилого режима. Косая Маханбаева, Акылжана (Кисымбаева – В.), Дархана (Дуйсебаева – В.) и Нуртаса (Каранеева – В.). Они приехали в прокуратуру к восьми часам, 40-50 человек приехали и их скрутили, забрали. Держат в Антикоре всех разных кабинетах и не выпускают», - сообщила Кожаева.

В среду родственники погибших в ходе январских событий, а также пострадавшие от пыток вновь пришли к городской прокуратуре с требованием справедливого расследования. Они регулярно приходят к ведомству с конца января.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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