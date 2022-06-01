Это будет на его личном контроле
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Токаев поручил изучить причины гибели тюленей на Каспии
ФОТО УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения Центрально-Азиатского института экологических исследований поручил изучить причины гибели тюленей на Каспии, сообщает Акорда.

«Президенту рассказали о том, что институт работает по трем основным направлениям, таким, как переработка отходов нефтехимической промышленности, очистка и сохранение водных ресурсов, а также восстановление популяции каспийского тюленя. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя, подчеркнув, что возьмет решение этой проблемы под свой личный контроль», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Токаеву сообщили о разработке ряда технологий, направленных на решение актуальных экологических проблем. В частности, институтом запатентованы методы обеззараживания почвы, подвергшейся воздействию нефтепродуктов.

Институт, основанный в 2012 году, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в сферах защиты окружающей среды и ESG – экологического, социального и корпоративного управления. В учреждении функционирует собственная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Более 120 ученых и экспертов проводят здесь различные химические и физико-химические исследования. Кроме того, институт оказывает содействие внедрению принципов ESG в стратегию и деятельность отечественных компаний.

В апреле и мае на побережье Каспийского моря в Мангистауской области было обнаружено более 150 туш мертвых тюленей. В департаменте экологии заявили, что «в следствие сильного разложения тушек тюленей отбор проб тканей для лабораторных исследований с целью выяснения причин гибели не представился возможным».В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов завили, что произвести отбор проб тканей для исследований невозможно, поэтому можно предположить, что гибель произошла еще зимой. Причины гибели тюленей пока неизвестны.

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