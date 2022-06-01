При этом необходимо увеличить вклад науки в национальную экономику
  • 286
Ключевым источником финансирования науки должен выступить крупный частный сектор – Токаев
Фото Жанары Каримовой

Ключевым источником финансирования науки в Казахстане должен выступить крупный частный сектор. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в Алматы на торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук в среду.

«В целях достижения уровня финансирования науки, сопоставимого с развитыми странами, необходимо стимулировать частные инвестиции в НИОКР. Наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний, ключевым источником финансирования науки должны выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации», - сказал Токаев.

Он напомнил, что при фонде «Самрук-Казына» создан Центр научно-технологических инициатив, в задачи которого входит системное сотрудничество с научным сообществом для внедрения научных разработок в производство.

Вместе с тем президент отметил, что необходимо увеличить вклад науки в национальную экономику.

«При этом необходимо укреплять сотрудничество с мировым научным пространством. Ученые также должны обратить внимание на духовное развитие нашей страны», - сказал глава государства.

Свежее из этой рубрики
758 уголовных дел по январским событиям остается в производстве органов внутренних дел – МВД
Новости
Более 2 тыс. единиц оружия, похищенных во время январских событий в Казахстане, до сих пор не найдено
Новости
Количество уголовных дел за распространение ложной информации по январским событиям выросло до 19
Просматриваемые
Новости
​В Казахстане не собираются повышать прожиточный минимум и порог черты бедности
Новости
В Алматы заработают две новые станции метро
Новости
​Токаев предложил уделить внимание вопросу релокации иностранных компаний из России в другие страны ЕЭАС
Новости
15 случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии выявлено в Казахстане за сутки
Новости
Токаев полагает, что ЕАЭС успешен в развитии свободной торговли между странами-участницами
Новости
Курс нацвалюты ослаб до 422,57 за доллар