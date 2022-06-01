Ключевым источником финансирования науки должен выступить крупный частный сектор – Токаев

Ключевым источником финансирования науки в Казахстане должен выступить крупный частный сектор. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в Алматы на торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук в среду.

«В целях достижения уровня финансирования науки, сопоставимого с развитыми странами, необходимо стимулировать частные инвестиции в НИОКР. Наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний, ключевым источником финансирования науки должны выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации», - сказал Токаев.

Он напомнил, что при фонде «Самрук-Казына» создан Центр научно-технологических инициатив, в задачи которого входит системное сотрудничество с научным сообществом для внедрения научных разработок в производство.

Вместе с тем президент отметил, что необходимо увеличить вклад науки в национальную экономику.

«При этом необходимо укреплять сотрудничество с мировым научным пространством. Ученые также должны обратить внимание на духовное развитие нашей страны», - сказал глава государства.